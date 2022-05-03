У Києві затримали чоловіка, який з пістолета поранив знайомого

У коридорі власної квартири зловмисник вистрелив в гостя та намагався позбутися зброї. Потерпілого госпіталізовано у лікарню, а затриманому повідомлено про підозру у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження. За скоєне порушнику загрожує до восьми років ув’язнення.

До поліції Києва від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Мілютенка виявлено чоловіка з вогнепальним пораненням. На місце події оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу районного управління поліції.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе, правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили обставини події:

«Ми з’ясували, що 27-річний чоловік прийшов у гості до знайомого. Після спільного вживання алкогольних напоїв, у коридорі квартири між ним відбувся конфлікт. Далі господар помешкання взяв травматичний пістолет та вистрелив в око товаришу, якого у подальшому медики госпіталізували у лікарню. Киянина, 1993 року народження, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Окрім того, поліцейські встановили, що зловмисник намагався позбутися знаряддя вчинення злочину, тож розібрав його на частини. Однак поліцейські виявили деякі складові зброї, та направили на проведення відповідної експертизи.

«У рамках відкритого кримінального провадження, розпочатого за частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, за погодження Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили правопорушнику про підозру. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі», — додав полковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва