У Києві затримали групу іноземців, які «спеціалізувались» на квартирних крадіжках

Правопорушники за допомогою відмичок проникли до помешкання та викрали звідти коштовності та оргтехніку. За скоєне їм загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Під час реалізації оперативної інформації співробітники управління карного розшуку поліції Києва спільно з оперативниками Дарницького управління поліції викрили групу іноземців за квартирну крадіжку на Харківському шосе.

«Ми з’ясували, що зловмисники проникли до помешкання за допомогою так званих відмичок та затримали їх одразу після скоєння злочину. Під час поверхневого огляду ми виявили у них ноутбук, коштовності, спеціальні інструменти та господарчі рукавички», — розповів тимчасово виконувач обов’язків слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок.

Правопорушниками виявились уродженці іншої держави, 1972, 1976 та 1984 років народження. Раніше вони вже затримувались за скоєння аналогічних злочинів у Дніпровському районі столиці.

Двом фігурантам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю винесення застави у сумі 168 160 гривень. Третій учасник перебуває у кримінальному провадженні у статусі свідка. Підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва