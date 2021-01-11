У Костянтинівці затримали зловмисника, який пограбував двох підлітків

Нападник простежив за хлопцями та у під’їзді багатоповерхівки заволодів грошима та телефоном. Поліцейські викрили зловмисника протягом декількох годин. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Костянтинівської місцевої прокуратури.

До поліції надійшло повідомлення про напад на двох підлітків. Злочин було скоєно ввечері у під’їзді будинку. Зловмисник, маючи фізичну перевагу, забрав 500 гривень, мобільний телефон та втік.

Правоохоронці працювали декілька годин: опитували людей – мешканців прилеглих будинків, встановлювали перехожих, які могли бачити підозрюваного, перевіряли усіх раніше судимих за аналогічні злочини.

В результаті комплексу оперативних заходів поліцейські встановили причетного до злочину — 18-річного раніше неодноразово судимого місцевого жителя.

Правопорушнику обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Він перевіряється на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Костянтинівське відділення поліції Донецької області