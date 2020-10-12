У Кривму Розі затримали раніше судимого місцевого жителя, який стріляв у чоловіка

Під час конфлікту зловмисник вистрелив у чоловіка з невстановленої зброї та втік з місця злочину на автомобілі.

Злочин стався на одній із вулиць Широківського району. 20-річного потерпілого з пораненням ноги доставили до лікарні.

Для затримання нападника було введено поліцейську операцію, за результатами якої співробітники поліції затримали підозрюваного. Ним виявився раніше судимий 31-річний місцевий мешканець. Для з’ясування всіх обставин справи його доставили до відділення поліції. Наразі проводяться слідчі заходи для встановлення зброї, яка стала знаряддям злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне поводження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вирішується питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. // Вартові еспресо