У м. Селидово затримали зловмисника, який намагався вбити таксиста

Випадковий пасажир накинувся на водія з ножем, завдавши численних поранень. Стікаючий кров’ю чоловік зумів урятуватися, зараз він перебуває в лікарні. Нападника, що втік і переховувався, оперативники поліції Селидового та Покровська затримали впродовж кількох годин. Підозрюваного взято під варту без права внесення застави.

16 грудня о 21:00 з лікарні до поліції Селидового надійшло повідомлення про госпіталізацію 53-річного таксиста з численними колото-різаними пораненнями черевної порожнини. Пацієнт повідомив, що тілесні ушкодження йому спричинив незнайомий пасажир.

За попередньою інформацією, під час конфлікту з водієм чоловік дістав кухонний ніж і наносив удари, аж поки потерпілому не вдалося випхати нападника з авто. Важко поранений чоловік встиг дістатися медзакладу.

Під час огляду в салоні автомобіля таксі поліцейські виявили речові докази, зокрема знаряддя злочину.

У результаті оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 27-річний мешканець Селидового.

Затриманий зізнався у скоєному нападі. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Судом зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Покровське районне управління поліції Донецької області