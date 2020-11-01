У Мукачеві 15-річний молодик, скориставшись безпорадним станом перехожого, обікрав його
За даним фактом розпочато досудове розслідування.
До Мукачівського відділу поліції із заявою про злочин звернувся 55-річний місцевий мешканець.
Заявник повідомив, що у нього за невідомих обставин викрали мобільний телефон марки «Fly» та 800 гривень.
В ході розслідування справи поліцейські встановили, що до злочину причетний 15-річний юнак, місцевий мешканець.
Як з’ясували оперативники, неповнолітній скористався безпорадним станом перехожого викрав в нього з кишені куртки мобільний телефон та гроші. Подія мала місце ввечері 21 жовтня по вул. Сорочій.
За даним фактом триває розслідування. Попередня правова кваліфікація — частина 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайнTweet