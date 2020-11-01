У Мукачеві 15-річний молодик, скориставшись безпорадним станом перехожого, обікрав його

За даним фактом розпочато досудове розслідування.

До Мукачівського відділу поліції із заявою про злочин звернувся 55-річний місцевий мешканець.

Заявник повідомив, що у нього за невідомих обставин викрали мобільний телефон марки «Fly» та 800 гривень.

В ході розслідування справи поліцейські встановили, що до злочину причетний 15-річний юнак, місцевий мешканець.

Як з’ясували оперативники, неповнолітній скористався безпорадним станом перехожого викрав в нього з кишені куртки мобільний телефон та гроші. Подія мала місце ввечері 21 жовтня по вул. Сорочій.

За даним фактом триває розслідування. Попередня правова кваліфікація — частина 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн