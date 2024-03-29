У Миколаєві на хабарі затримано службовця Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомлено про підозру начальнику одного із відділів Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службовець вимагав неправомірну вигоду у розмірі 50 тис грн від суб’єкта господарської діяльності за не створення штучних перешкод при реєстрації дозвільних документів необхідних підприємству для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України після отримання неправомірної вигоди.

За клопотанням сторони обвинувачення судом стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою 2 001 508 грн.

Вирішується питання про відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Миколаївського райуправління поліції ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаєвська обласна прокуратура