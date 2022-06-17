У Подільському районі столиці затримали наркозбувача з майже сотнею закладок із психотропом

При собі фігурант мав 19 розфасованих згортків із солями PVP. Ще 78 схованок із забороненим товаром оперативники виявили у різних районах столиці. За збут психотропних речовин молодику загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Днями на вулиці Електриків поліцейські зупинили чоловіка, який підозріло себе поводив та помітно нервував. Причиною такої поведінки виявились 19 згортків із солями PVP, які порушник зберігав у сумці з метою подальшого збуту.

Правоохоронці вилучили заборонені речовини, а 25-річного уродженця Харківської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході подальших слідчих дій співробітники кримінальної поліції вилучили ще 78 згортків із психотропом, які фігурант за замовленням заховав у різних районах столиці.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин. За процесуального керівництва окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Тривають заходи із встановлення каналу постачання психотропів та усіх осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності.

Відділ комунікації поліції Києва