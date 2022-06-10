У привласненні ₴8 млн. на ремонті теплових пунктів у Шевченківському районі столиці підозрюють підрядників та комунальників

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва в межах провадження за фактом привласнення бюджетних коштів повідомлено про підозру двом керівникам підрядних підприємств та двом інженерам комунального підприємства (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, у 2020 році між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та рядом підприємств було укладено договори щодо капітального ремонту (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів житлових будинків на території району.

Встановлено, що вартість обладнання, яке постачалося Управлінню містобудування, архітектури та землекористування, майже втричі перевищувала ціну даних модулів ІПТ у постачальника – виробника продукції.

У зв’язку із вказаним, правоохоронці провели санкціоновані обшуки в державних установах та за місцем мешкання директорів суб’єктів підприємницької діяльності, під час яких виявлено та вилучено документи, які містять відомості щодо виконання робіт за вказаним тендером, грошові кошти та печатки підприємств.

Проведеною в ході слідства експертизою встановлено, що збитки через завищення вартості обладнання складають понад 8 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ДСР НП України.

Слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура