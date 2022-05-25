 Спочатку він кидає людей у Маріуполі на смерть, а потім на колінах просить пробачення: Кіберполіція викрила шахрая-«волонтера»

«Цей чоловік записався у фонд волонтером. Допомагав вести документацію. Якось натрапив на пост дівчини в соцмережі, яка просила допомогти вивезти її маму та вітчима із Маріуполя. «Герой» написав, що може це організувати за 10 тисяч гривень. Дівчина відразу перевела цю суму на карту фігуранта і почала чекати приїзду рідних. Вона й подумати не могла, що насправді ніхто й не збирався рятувати її сім’ю», — повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко

Фігурант щоразу вигадував нові історії та запевняв дівчину, що ось-ось її батьки дістануться безпечних регіонів, однак взятих на себе зобов‘язань не виконав. Встановлено, що родичі потерпілої загинули, не дочекавшись допомоги.

«Кіберполіція встановила, що для затриманого такі схеми не нові. Раніше він вже привласнив близько 250 тисяч гривень за паливо для військових, яке не планував купувати. Наразі зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу – залишення в небезпеці та шахрайство. Вибаченнями людей не повернути. Дівчина сподівалася на домовленість і не шукала інших варіантів урятувати рідних. Насправді це більше, ніж статті в Кримінальному кодексі», — зазначив Ігор Клименко.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили мобільний телефон і банківські картки.

Досудове розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці). Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою.