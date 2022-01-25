У столиці затримали чоловіка, який поранив ножем знайомого

Під час застілля між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого порушник вдарим опонента ножем у груди. Після бійки потерпілий покинув приміщення та пройшов до сусіднього будинку, допоки йому не стало зле і перехожі викликали на допомогу лікарів. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про те, що на вулиці Братській вони виявили чоловіка із ножовим пораненням. Для з’ясування усіх обставин за викликом виїхала слідчо-оперативна група та працівники кримінальної поліції.

Правоохоронці поспілкувались із потерпілим та встановили, що він незадовго до інциденту познайомився з чоловіком, який запросив його на застілля у гості до свого товариша. У квартирі компанія вживала спиртні напої, однак через деякий час між новими знайомими відбулась сварка, у ході якої зловмисник вдарив опонента кухонним ножем у груди.

Аби уникнути подальшого конфлікту 34-річний чоловік пішов з місця події, однак на вулиці йому стало зле і він звернувся до перехожих, які викликали лікарів. Поліцейські провели невідкладний обшук у квартирі, вилучили речові докази та затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 59-річний місцевий мешканець, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва