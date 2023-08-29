У столиці викрито групу торговців фальшивими доларами США та вогнепальною зброєю

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито та затримано п’ятьох осіб за фактами збуту підроблених грошових коштів та незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, група осіб на території міста Києва організувала збут підроблених доларів США та вогнепальної зброї з боєприпасами до неї.

У ході слідства правоохоронці провели оперативну закупку автоматичної зброї та підроблених американських доларів, після чого «на гарячому» затримали трьох учасників групи.

Надалі за результатами 16 санкціонованих обшуків були затримані ще двоє учасників групи.

Під час обшуків, які були проведені за місцем проживання фігурантів, правоохоронці вилучили 15 тис. доларів США номіналом 100 доларів з ознаками підробки, понад 25 кг речовини рослинного походження, зброю та боєприпаси.

Наразі п’ятьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України та чотирьом з них повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 КК України.

Вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

Пресслужба Київської міської прокуратури