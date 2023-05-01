У столиці затримали молодика-грабіжника, який на спір викрав чуже авто

18-річний хлопець посперечався з друзями, що викраде автомобіль, аби покататися містом. Однак, не впорався з керуванням, залишив автівку та втік. За такі дії йому загрожує до п’яти років за ґратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Бучанській невідомий заволодів його автомобілем «Пежо», який він залишив на кілька хвилин відкритим та з ключем у замку запалювання. За вказаною виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка належним чином задокументувала злочин.

За словами слідчого Святошинського управління поліції Юрія Борисова, правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що порушником виявився раніше судимий за грабіж 18-річний уродженець Київщини:

«Оперативники відразу розпочали пошуки зловмисника. Переглянувши відео з камер спостереження системи «Безпечне місто», ми встановили підозрюваного. Хлопець розповів, що побився з друзями об заклад, що у нього вистачить сміливості викрасти автомобіль та покататися містом. Однак, він не мав навичок керування автівкою, у зв’язку з чим проїхавши кілька метрів, двигун заглух під час руху, тож порушник втік».

Слідчими за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігурантові повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва