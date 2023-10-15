У столиці затримали покидька, який намагався убити безпритульного кота

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Сьогодні, 15 жовтня, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що на проспекті Павла Тичини їх сусід б’є безпритульного кота об асфальт та не реагує на прохання зупинись. За вказаною адресою прибув екіпаж патрульних поліцейських, дільничні офіцери та слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.

На місці події правоохоронці з’ясували, що тварині вдалося втекти від нападника, а місцеві мешканці допомогли встановити номер квартири, в якій проживає зловмисник. Співробітники поліції затримали 38-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі зʼясовують мотиви таких дій фігуранта.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексі України – жорстоке поводження з тваринами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину. За скоєне затриманому загрожує до восьми років в’язниці. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва