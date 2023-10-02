У столиці затримали серійного злодія, який викрадав речі працівників ТРЦ, АЗС та закладів сфери послуг

Зловмисник відвідував торгівельні заклади, установи, організації та під час відсутності людей викрадав особисті речі працівників. Правоохоронці довели причетність підозрюваного до восьми епізодів крадіжок та по всіх фактах оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочинів. Чоловіку із кримінальним минулим загрожує до восьми років ув’язнення.

Останнім часом до Дарницького управління поліції надійшла велика кількість заяв громадян про крадіжки особистих речей на робочих місцях. Працівники магазинів, автозаправних станцій та офісних приміщень повідомляли про зникнення мобільних телефонів, гаманців та інших коштовних речей з торговельних прилавків та робочих кабінетів.

Начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олександр Пак повідомив, що оперативні працівники територіального підрозділу спільно з колегами оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку главку провели кропітку роботу, аби встановити особу крадія та затримати його:

«Ми проаналізували багатогодинні відеозаписи камер спостереження, відпрацювали осіб, які могли бути причетними до крадіжок та встановили підозрюваного. В подальшому, під час скоєння чергової крадіжки, ми затримали зловмисника на місці злочину. Ним виявився 34-річний уродженець Луганщини, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та зберігання наркотиків. Чоловік діяв по напрацьованій схемі – під виглядом відвідувача заходив до офісних приміщень, торговельних закладів та закладів сфери послуг, очікував момент коли продавчиня залишить прилавок, рецепцію або працівники вийдуть з кабінету та викрадав особисті речі. В одному з епізодів у районній лікарні порушник викрав телефон з палати хворого».

Слідчим відділом територіальної поліції за погодженням із Дарницькою окружною прокуратурою фігурантові повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Дарницький районний суд розглянув клопотання слідчих щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та на час досудового слідства відправив його під варту. Кримінальна відповідальність за дане правопорушення передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

«Ми довели причетність підозрюваного до восьми фактів крадіжок та перевіряємо причетність чоловіка до вчинення інших аналогічних злочинів», – додав очільник кримінальної поліції районного управління.

Відділ комунікації поліції Києва