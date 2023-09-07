У Сумах керівника громадської організації судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно керівника Сумського обласного відокремленого підрозділу однієї з громадських спілок за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у 2021 році очолив зазначену громадську організацію, головною метою якої є захист прав та законних інтересів громадян православного віросповідання та традиційних християнських цінностей.

Для поширення власних релігійних та конфесійних переконань чоловік створив у одній із соціальних мереж відкриту групу, де зневажливо висловлювався та ображав релігійні почуття вірян Української православної церкви. Проведена експертиза підтвердила, що поширені підозрюваним матеріали та його висловлювання містять інформацію, спрямовану на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

Досудове розслідування завершено слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області у взаємодії з Управлінням Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура