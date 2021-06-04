У центрі Києва зловмисник поранив чоловіка ножем в спину і кинув помирати
У центрі Києва, по вулиці Басейній, бійка трьох чоловіків закінчилася різаниною. Один з них біля площі Спортивній вдарив ножем в спину чоловіка, який його переслідував.
Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції Києва.
Інцидент стався близько 4:00 4 червня.
Патрульні побачили, як двоє чоловіків наздоганяють третього. Між ними почалася бійка. Поруч з одним з учасників конфлікту виявили ніж. Поруч знаходиться і чоловік з ножовим пораненням, якого кинули помирати.
Патрульні викликали медиків і потерпілого госпіталізували.
Зловмисника затримали. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»Tweet