У центрі Києва зловмисник поранив чоловіка ножем в спину і кинув помирати

У центрі Києва, по вулиці Басейній, бійка трьох чоловіків закінчилася різаниною. Один з них біля площі Спортивній вдарив ножем в спину чоловіка, який його переслідував.

Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції Києва.

Інцидент стався близько 4:00 4 червня.

Патрульні побачили, як двоє чоловіків наздоганяють третього. Між ними почалася бійка. Поруч з одним з учасників конфлікту виявили ніж. Поруч знаходиться і чоловік з ножовим пораненням, якого кинули помирати.

Патрульні викликали медиків і потерпілого госпіталізували.

Зловмисника затримали. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»