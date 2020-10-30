У центрі Львова поліція затримала 3-х злодійок, які крали в людей гаманці
Патрульні затримали ймовірних зловмисниць, які викрали гаманець зі значною сумою грошей.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.
Громадяни, які стали очевидцями того як три жінки витягнули гаманець у потерпілої на площі Міцкевича, повідомили це патрульній поліції, яка була неподалік та негайно відреагувала. Три мешканки сусідньої області не встигли втекти. Осіб затримали. Біля них лежав гаманець потерпілої в якому були 3500 доларів США.
Львів’янка написала заяву.
На місці події працювали слідчі. 20, 32 та 35-річних жінок доставили у Галицький відділ поліції для встановлення обставин. // Дивись.infoTweet