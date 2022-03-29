У Вінниці поліцейські затримали нетверезого хулігана, який стріляв у неповнолітніх

Опубликовано

Злочин стався в середмісті Вінниці  на очах у місцевих жителів, які й   викликали поліцію на місце події. Наразі зловмисник  затриманий та поміщений  до ізолятора тимчасового тримання. Знаряддя злочину — пістолет, вилучений.

27 березня  близько 20 години до поліції надійшло повідомлення від вінничан про те, що у дворі будинку по вулиці П. Запорожця  невідомий стріляє по дітях.

Як розповів керівник Відділу поліції № 2  Вінницького районного управління поліції Андрій Бойцун, на  місці злочину поліцейські затримали 36 – річного жителя обласного центру.

Оперативники встановили, що між  затриманим та двома 15 – річними підлітками виник конфлікт. Оскільки чоловік був на підпитку і  поводився агресивно, хлопці вирішили піти, щоб не продовжувати суперечку. Після  цього затриманий декілька разів вистрілив в бік  дітей.

Освідування на стан сп’яніння зафіксувало 1,4 проміле алкоголю в організмі правопорушника.

Під час конфлікту неповнолітні хлопці не постраждали.

Пістолет вилучено та направлено на експертизу.

Розслідування проводиться в межах відкритого провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство). Такий злочин карається ув’язненням терміном до семи років.

Слідство готує  матеріали для  оголошення чоловіку  про підозру та обрання   запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

Like

Метки:

Читайте также: