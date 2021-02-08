У Вінниці затримали зловмисника, який вчинив замах на вбивство сина

Між родичами, 59-річним батьком та 32-річним сином, за місцем спільного проживання виник побутовий конфлікт. Під час суперечки старший з чоловіків вдарив ножем молодшого в груди, після чого втік з квартири.

Затримали зловмисника менш ніж за годину на території гаражного кооперативу «Супутник» у мікрорайону Тяжилів.

32-річний потерпілий прооперований, загрози його життю немає.

Затриманому вінничанину загрожує до 15 років позбавлення волі. // Вартові еспресо