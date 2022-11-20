У вимаганні фіктивного боргу на Лубенщині викрито групу з трьох осіб

На Лубенщині правоохоронцями викрито групу з трьох осіб за підозрою у вимаганні в 40-річного місцевого жителя неіснуючого боргу.

За даними слідства, наприкінці вересня цього року вказані особи, перебуваючи за місцем проживання одного з фігурантів, вимагали у знайомого лубенця фіктивний борг – близько 7 тис. дол. США. У подальшому, застосовуючи фізичне насильство та спричинивши чоловіку тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, вони змусили потерпілого написати боргову розписку на суму 2,5 тис. дол. США.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у вимаганні передачі чужого майна за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України). Окрім цього, до Лубенського міськрайонного суду передано клопотання слідчого та прокурора про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури слідчі дії здійснюються Лубенським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід – Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури