У Запоріжжі викрили злодіїв, які обкрадали будинки громадян

Один із зловмисників за відсутності господарів проник до оселі, виніс комп’ютерну техніку, будівельні інструменти і навіть прихопив велосипед. Інший – поцупив з будинку речі, поки власники спали. Правоохоронці розшукали крадіїв та повернули частину викраденого майна. За злочин, вчинений в умовах воєнного стану, правопорушникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

30 липня до співробітників відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції із заявою звернулася жителька Шевченківського району. Жінка розповіла, що вночі невідома особа проникла до її будинку і викрала ноутбук та мобільний телефон.

Встановлюючи обставини злочину, поліцейські з’ясували, що на момент крадіжки господарі були вдома, але не чули, як через відчинене вікно заліз крадій.

У результаті проведення оперативних заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що до злочину причетний 20-річний раніше судимий житель Запоріжжя.

Правоохоронці розшукали зловмисника, а також встановили осіб, яким він встиг збути крадене майно. Речові докази вилучено.

Наразі слідчим територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

А декількома днями раніше оперативники відділу поліції № 4 Запорізького РУП викрили 38-річного раніше судимого за майнові злочини чоловіка, який у пошуках легкої наживи обікрав один із будинків у Комунарському районі.

Скориставшись відсутністю господарів, за допомогою підручних засобів він віджав металопластикове вікно та проник до оселі, звідки викрав два ноутбуки, болгарку, дриль, шуруповерт та велосипед.

Як з’ясувалось частину викрадених речей зловмисник продав, інші – заклав у ломбард. Наразі правоохоронці встановили місцезнаходження та вилучили як речовий доказ велосипед потерпілого. Після проведення слідчих дій його буде повернуто власнику.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури.

Правоохоронці радять дотримуватись простих правил, які допоможуть убезпечити житло від крадіїв:

· встановіть надійні замки у вхідних дверях, по можливості обладнайте помешкання сигналізацією;

· власники будинків і квартир на останніх і нижніх поверхах мають встановити решітки на вікна;

· не повідомляйте про свою відсутність і подальші плани у соцмережах, а фотографії з відпочинку поширюйте після повернення додому;

· не залишайте у пустій квартирі цінні речі, гроші, документи. Їх краще передати на зберігання довіреним особам або у фінансові установи;

· за можливості, попросить родичів чи сусідів доглядати за оселею.

У разі ж, якщо надзвичайна ситуація все ж сталася, негайно телефонуйте на 102.

Відділ комунікації поліції Запорізької області