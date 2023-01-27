Викрито зловмисників, які у соцмережах «продавали» неіснуючу військову форму та генератори

За товар шахраї просили повну передоплату, а отримавши гроші – зникали. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Кримінальне правопорушення викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області спільно зі слідчими відділення поліції №1 Вознесенського районного управління поліції.

Двоє мешканців смт Братське у соцмережах створювали так звані інтернет-магазини. Вони орієнтувалися під запити населення і пропонували товари, що мають попит, зокрема військовий тактичний одяг та генератори. Для просування інтернет-сторінок використовували рекламу.

Умовою купівлі була повна передоплата на банківські картки. Однак, отримавши гроші, чоловіки не виконували взятих зобов’язань. Клієнтам повідомляли, що нібито потрібно ще зачекати, бо товари доставляють з-за кордону. Надалі кримінальники блокували покупців.

За попередніми даними, фігуранти ошукали десятки військових та волонтерів. Наразі правоохоронці встановлюють суму збитків.

В оселі правопорушників поліцейські провели обшук, вилучено мобільні телефони, SIM-картки та «чорнові» записи.

Розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри і обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Національна поліція України