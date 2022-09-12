У Запоріжжі засудили чоловіка, який транслював російські пропагандистські телеканали

Чоловік транслював заборонені телеканали на власному сайті

37-річного жителя Запоріжжя засудили за трансляцію заборонених в Україні російських пропагандистських телеканалів. Мовлення цих каналів чоловік забезпечив на власному сайті, який він створив у 2014 році.

Жовтневий районний суд Запоріжжя визнав чоловіка винним у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України. За це порушнику присудили три роки позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік. При ухваленні вироку суд врахував, що чоловік повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та видалив усі заборонені пропагандистські телеканали зі свого сайту. Про це повідомили у пресслужбі Жовтневого районного суду. // iz.com.ua