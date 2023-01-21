У Запоріжжі зловмисниця ножем завдала тяжких тілесних ушкоджень чоловікові

В одному з гуртожитків Заводського району міста між учасниками застілля сталася сварка, в ході якої 35-річна жінка вдарила ножем 25-річного товариша. Потерпілого госпіталізовано.

19 січня увечері до чергової частини відділення №1 (Заводське) Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області зателефонувала жінка та повідомила, що її співмешканцю спричинено ножове поранення.

На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановили, що до мешканців гуртожитку прийшли гості. Компанія з двох чоловіків та двох жінок вживала алкоголь. Згодом між хазяїном та гостем виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Словесна перепалка переросла у бійку, в яку втрутилась гостя та вдарила ножем в спину опонента свого співмешканця. Подруга потерпілого одразу почала дзвонити у поліцію, а зловмисниця покинула місце скоєння злочину.

Працівники карного розшуку провели низку оперативних заходів та впродовж декількох годин розшукали фігурантку.

Знаряддя злочину – ніж – правоохоронці виявили на вулиці за вікном приміщення, де сталася подія.

Наразі слідчими під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області