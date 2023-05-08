У Житомирі до понад 11 років позбавлення волі засудили росіянина, який скоїв серію розбійних нападів на підлітків

За публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у розбійних нападах та крадіжках (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК України).

Його засуджено до 11 років і 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Житомирської окружної прокуратури.

Ювенальні прокурори у суді довели, що неодноразово судимий уродженець м. якутськ, громадянин росії, перебуваючи на іспитовому терміні за попередній злочин, протягом грудня 2022 – січня 2023 років скоїв серію розбійних нападів на неповнолітніх та крадіжок.

Для нападів зловмисник обирав слабших за себе. Перестрівши січневого дня неповнолітнього на одній з центральних вулиць Житомира, попросив цигарку і гроші, а потім, погрожуючи ножем, відібрав у хлопця мобільний телефон.

Через декілька днів обвинувачений скоїв розбійний напад на 14-літнього підлітка. Знову погрожуючи ножем, відібрав гроші і мобільний телефон.

Серед потерпілих – і житомирянка, у якої він викрав велосипед, а також знайомий, з яким він спочатку розпивав спиртні напої, а потім «прихопив» із собою ще й бензопилу.

Загалом грабіжник заподіяв потерпілим значної матеріальної шкоди.