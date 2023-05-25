У Житомирі засуджено адвоката, який за окрему плату «закривав» кримінальні провадження

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури адвоката визнано винним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища та шахрайстві (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369 КК України).Йому призначено покарання у виді штрафу на суму 68 тис. грн (4000 неоподатковуваних мінімумів громадян).

Прокурори довели, що 42-річний житомирянин, який займається адвокатською практикою, зателефонував лісничому держлісгоспу, та, видавши себе за працівника ДБР, повідомив, що стосовно нього розслідують кримінальне провадження.

Але він може посприяти, аби розслідування припинили або навіть справу взагалі закрили за конкретну суму – 40 тис. грн, які необхідно передати слідчому. Хоча насправді не збирався нікому передавати гроші.

Викрили фігуранта справи у лютому цього року відразу після час одержання першої частини неправомірної вигоди – 20 тис. грн (решту мав отримати пізніше).

Свою вину у скоєнні корупційного злочину обвинувачений визнав.

Досудове розслідування проводило територіальне управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури