Ув’язнено на 6 років та стягнуто ₴500 тис. моральної шкоди – покарання жителю Житомирського району за смертельну п’яну ДТП

За підтримання прокурорами Чуднівської окружної прокуратури публічного обвинувачення місцевого жителя визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання – 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 6 років. Також з винуватця стягнуто 500 тис. грн моральної шкоди.

Прокурори у суді довели, що смертельну ДТП 43-річний житель Чуднівської громади Житомирського району скоїв 19.11.2022, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Рухаючись на службовому автомобілі увечері, близько 19.00 год, по дорозі поблизу с. Межирічка, що на території Романівської громади, обвинувачений порушив правила дорожнього руху, не зменшив швидкості та скоїв наїзд на велосипедиста.

Унаслідок наїзду 44-річний чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких наступного дня помер у лікарні.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури