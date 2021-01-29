В Донецкой области ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с оборотом в ₴300 млн.

В городе Константиновка ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 300 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует УНН.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2019-2020 годов группа лиц через ряд подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированных на территории Донецкой области. Годовой оборот центра минимизации составлял 300 млн грн», — говорится в сообщении.

В ходе обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов в г. Константиновка обнаружено и изъято регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, компьютерную технику, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас устанавливается общая сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов.

Расследование проводится по факту внесения в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений, умышленного уклонения от уплаты налогов (обязательных платежей) (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст . 212 УК Украины).