В Харькове вооруженный мужчина за пару часов ограбил аптеку и кредитную компанию
Преступления произошли в Немышлянском и Индустриальном районах города.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.
Около 13:30 полиция получила информацию о том, что мужчина около 30 лет зашел в кредит-кафе и под угрозой пистолета забрал из кассы 5700.
Два часа спустя похожий по описанию гражданин зашел в аптеку на Московском проспекте и по аналогичной схеме завладел шестью тысячами гривен.
В данный момент правоохранители разыскивают грабителя. Решается вопрос об открытии уголовного производства. // newsroom.kh.uaTweet