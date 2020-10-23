В Харькове вооруженный мужчина за пару часов ограбил аптеку и кредитную компанию

Преступления произошли в Немышлянском и Индустриальном районах города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Около 13:30 полиция получила информацию о том, что мужчина около 30 лет зашел в кредит-кафе и под угрозой пистолета забрал из кассы 5700.

Два часа спустя похожий по описанию гражданин зашел в аптеку на Московском проспекте и по аналогичной схеме завладел шестью тысячами гривен.

В данный момент правоохранители разыскивают грабителя. Решается вопрос об открытии уголовного производства. // newsroom.kh.ua