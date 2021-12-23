В Харьковской области задержали мужчину, который напал с топором на двух женщин

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области.

По данным следствия, 21 декабря ранее судимый 51-летний фигурант решил обокрасть дом в Люботине. Мужчина пробрался на территорию двора, открыл замок и вошел в одну из комнат. Там он увидел 84-летнюю женщину и несколько раз ударил ее топором по голове. На шум выбежала 58-летняя дочь потерпевшей. Мужчина стал избивать и ее, однако хозяйка сумела отобрать орудие преступления, после чего злоумышленник скрылся.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 115 (“покушение на умышленное убийство”) УК Украины. 25 декабря фигуранта задержали на железнодорожной станции “Новая Бавария”в Харькове. Во время общения с правоохранителями мужчина признался в содеянном. Ему вручили подозрение и заключили под стражу. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. // Newsroom.kh.ua