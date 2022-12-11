В Херсоні поліцейські впродовж кількох годин встановили підозрюваних у розбійному нападі

До поліції звернулася 81-річна жителька Дніпровського у м. Херсоні району. Пенсіонерка повідомила, що кілька днів тому вона зі своїм чоловіком стали жертвами розбійного нападу. Впродовж кількох годин поліцейські встановили особи двох підозрюваних і затримали зловмисників. Нині вони перебувають під вартою. Їм загрожує 15 років ув’язнення.

Потерпіла розповіла працівникам відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції, що поралася на подвір’ї свого будинку. Раптово на двір заскочили двоє невідомих чоловіків. Вони почали бити жінку та заштовхали її в будинок. В цей час додому з магазину повернувся 69-річний чоловік заявниці, тож його теж відлупцювали. Потім зловмисники, погрожуючи ножем, змусили подружжя віддати гроші та інші цінні речі. Відібравши в потерпілих 800 гривень, два мобільні телефони та особисті документи, нападники втекли в невідомому напрямку.

До розкриття злочину долучилися також працівники Управління карного розшуку обласного главку поліції. Під час більш детальної бесіди пенсіонерка згадала, що одного зі зловмисників вона раніше бачила. Оперативники місцевого відділу поліції разом із колегами з УКР відпрацювали район проживання подружжя, провели низку інших слідчо-розшукових заходів і вже через кілька годин встановили особу одного з підозрюваних. Ним виявився 38-річний херсонець, який раніше вже відбував покарання за розбій. Невдовзі поліцейські розшукали й іншого зловмисника – 36-річного жителя Полтавської області. У нападників були вилучені документи пенсіонерів. Телефони вони вже встигли продати, а гроші витратили на спиртне.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України «Розбій». 10 грудня суд обрав обом зловмисникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинення розбійного нападу в умовах воєнного стану підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Херсонської області