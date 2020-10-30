В Хмельницком банда создала фейковый городской совет и провозгласила ликвидацию действующего

В Хмельницком банда провела собрание и создала «орган местного самоуправления Республики Украина «Хмельницкий городской совет», после чего выбрали «главу» и «депутатов» псевдоутворення и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

«В Хмельницком Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность организованной группы, участники которой пытались создать фейковый горсовет областного центра для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе», — говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия органов безопасности, участники группы, в состав которой входило более 10 человек, провели собрание, где создали так называемый «орган местного самоуправления Республики Украина «Хмельницкий городской совет».

«Они выбрали «главу» и «депутатов» псевдоформирования и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления — Хмельницкий городской совет. Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковых организации», — говорится в сообщении.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организатор группы на своей странице в соцсетях распространял информацию с призывами присоединиться к «новообразованного городского совета» для осуществления «реального» местного самоуправления.

Во время ряда обысков в помещениях фигурантов и по месту проведения фейкового учредительного собрания правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.