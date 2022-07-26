В Ізмаїльському районі 30-річний чоловік спричинив ножове поранення односельцю і втік

Зловмисник вдарив 21-річного хлопця в живіт, пошкодивши йому шлунок. Одразу після скоєного фігурант почав переховуватися від правоохоронних органів, переїжджаючи з одного населеного пункту в інший. Втім поліцейські його розшукали і затримали.

Встановлено, що правопорушник в стані алкогольного сп’яніння прискіпався до односельця, якого побачив біля магазину. Зав’язалася словесна перепалка, в ході якої нетверезий громадянин дістав ніж і вдарив ним юнака в живіт. Потерпілого госпіталізували з пошкодженням стінки шлунку.

Кілька діб зловмисник тікав від правоохоронців, змінюючи місце проживання. Врешті поліцейські розшукали чоловіка у знайомого в Ізмаїлі, куди він переїхав, просидівши деякий час в Рені.

«Нині поліцейські направили на судові експертизи вилучені речові докази. А правопорушнику оголосили підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Підозрюваного помістили під варту. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Хід слідства контролює Ізмаїльська окружна прокуратура», – повідомила старша слідча Ізмаїльського районного відділу поліції Тетяна Злобіна.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одеської області