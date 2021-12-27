В камере полтавского СИЗО обнаружили тело обвиняемого в мошенничестве с ножевым ранением

В понедельник утром, 27 декабря, в Полтаве в следственном изоляторе нашли мертвым арестованного мужчину. Его обнаружили в камере с ножевым ранением.

Удар острым предметом пришелся в грудную клетку. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные информированные источники.

Тело убитого правонарушителя нашли в 8:00. Известно, что мужчина 1980 года рождения ранее был задержан и отправлен в СИЗО за мошенничество.

По данному факту в следственном изоляторе начали проверку. Выясняются все детали и обстоятельства смерти арестованного.