В Киеве вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата горсовета

В Киеве вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата городского совета. Он разбил стекло входной двери и зарисовал из баллончика таблички.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-центр полиции Киевской области.

В помещение общественной приемной на улице Лютеранской ворвался вооруженный мужчина. Он разбил стекло входной двери и зарисовал из баллончика таблички. Затем мужчина спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода. Его удалось оперативно задержать. Им оказался 31-летний уроженец Полтавской области. Сейчас с ним общаются следователи, они пытаются выяснить мотивы нападения.

«Во время поверхностного осмотра у него нашли и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской», — говорится в сообщении.

Следователи внесли сведения о происшествии в единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о вручении подозрения в совершении этого преступления и избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы.