В Одесі поліцейські затримали 33-річного жителя Луганщини, який пограбував жінку

Запримітивши у 71-річної одеситки золоті сережки, зловмисник рушив за нею слідом. У слушний момент він схопив потерпілу, зірвав з неї одну прикрасу, а коли та почала кликати на допомогу, швидко втік.

Жінка повідомила про напад правоохоронцям, і вони за кілька днів затримали правопорушника та встановили, що здобуте злочинним шляхом майно він здав в ломбард.

«Фігуранту повідомили про підозру в пограбуванні, вчиненому в умовах воєнного стану, що передбачено ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Також в ході слідства поліцейські з’ясували, що підозрюваний здав у ломбард не тільки сережку потерпілої, а ще низку аналогічних жіночих прикрас.

Тож зараз правоохоронці встановлюють власників коштовностей і звертаються до громадян із проханням повідомити на спецлінію 102, якщо ви стали жертвами можливих протиправних дій та впізнали на фото своє майно або правопорушника», – зазначив начальник відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Мільчук.

Одеське районне управління поліції № 1