В Одеському районі водій мікроавтобуса збив на смерть пішохода-порушника

Автопригода сталася вчора, 23 листопада, ввечері на Овідіопольській дорозі.

Попередньо поліцейські встановили, що водій мікроавтобуса «Mercedes Vito» на перехресті вулиці Спрейса здійснив наїзд на пішохода, коли той перетинав проїзну частину дороги на червоний сигнал світлофора. Потерпілому на місце події було викликано карету швидкої допомоги, але, на жаль, медики діагностували смерть чоловіка.

Керманича перевірили на наявність алкоголю в організмі, він був тверезий.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

В рамках кримінального провадження слідчі призначили низку експертиз. Слідство триває.

Поліцейські закликають учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР. У темну пору доби водіям варто бути максимально уважними і рухатися з такою швидкістю, щоб зуміти вчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки. Пішоходи повинні перетинати дорогу у встановлених для цього місцях та на зелене світло світлофора, переконавшись у тому, що водії їх помітили і зупиняються. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості обов’язково треба користуватися одягом або аксесуарами зі світловідбиваючими елементами.

Також нагадуємо, що за ігнорування сигналів регулювання дорожнього руху, перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, та невиконання інших правил дорожнього руху, передбачена відповідальність за ст. 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу або громадських робіт.

Одеське районне управління поліції № 2