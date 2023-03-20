В отриманні 2 000 доларів за розміщення пункту незламності підозрюють директора столичного парку

За вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовцю загрожує до десяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Департаменту стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури викрили директора парку «Партизанської Слави» в одержанні неправомірної вигоди.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 44-річний підозрюваний у лютому цього року вимагав від приватного підприємця 2000 доларів США за дозвіл щодо розміщення на території парку пункту незламності із можливістю здійснювати продаж товарів в ньому та надання інших послуг відпочиваючим парку.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі йому другої частини грошей у сумі 1000 доларів США.

Посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаного з вимаганням. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва