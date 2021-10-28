В центре Николаева задержали шайку, обокравшую 80-летнюю женщину

В четверг, 28 октября, в центре Николаева сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области при поддержке спецроты полиции задержали группу людей ромской национальности.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места события.

Задержание произошло в рамках уголовного производства, открытого по статье 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Фигуранты дела передвигались на автомобиле Ford с иностранной регистрацией. Во время задержания его заблокировали.

На данный момент происходят следственные действия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, в среду, 27 октября, пятеро злоумышленников, четверо женщин и мужчина за рулем, на авто иностранной регистрации прибыли в село Добрая Криница Баштанского района.

«На одном из частных подворий заметили одинокую пенсионерку. Пока одна из незнакомок отвлекала женщину разговорами, другие проникли в дом потерпевшей, откуда похитили сбережения старушки и уехали, оставив бабушке пустой кошелек. Заявительница поняла, что ее обокрали и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

Полицейские быстро установили местонахождение воров. После преступления злоумышленники остановились на ночлег в Николаеве, где сняли квартиру. Оперативники Управления уголовного розыска и спецназовцы задержали гастролеров сразу, как те покинули арендованный дом.