В центре Николаева задержали шайку, обокравшую 80-летнюю женщину
В четверг, 28 октября, в центре Николаева сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области при поддержке спецроты полиции задержали группу людей ромской национальности.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места события.
Задержание произошло в рамках уголовного производства, открытого по статье 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Фигуранты дела передвигались на автомобиле Ford с иностранной регистрацией. Во время задержания его заблокировали.
На данный момент происходят следственные действия.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, в среду, 27 октября, пятеро злоумышленников, четверо женщин и мужчина за рулем, на авто иностранной регистрации прибыли в село Добрая Криница Баштанского района.
«На одном из частных подворий заметили одинокую пенсионерку. Пока одна из незнакомок отвлекала женщину разговорами, другие проникли в дом потерпевшей, откуда похитили сбережения старушки и уехали, оставив бабушке пустой кошелек. Заявительница поняла, что ее обокрали и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.
Полицейские быстро установили местонахождение воров. После преступления злоумышленники остановились на ночлег в Николаеве, где сняли квартиру. Оперативники Управления уголовного розыска и спецназовцы задержали гастролеров сразу, как те покинули арендованный дом.
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«По словам злоумышленников, они переселенцы с востока. Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что автомобиль фигурантов был зафиксирован в разных регионах Украины, в т.ч. в Киеве, Львове, Днепре и Одессе. В настоящее время полиция устанавливает причастность фигурантов к аналогичным преступлениям на территории государства. Следователи Баштанского районного отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража, соединенная с проникновением в жилье»). Санкция статьи предусматривает до шести лет заключения. Сейчас продолжаются следственные действия», — сообщили в полиции.