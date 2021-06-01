В ухиленні від сплати податків на ₴20 млн. – підозрюється Голова правління ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ»

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру Голові правління приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, посадовець хімічного підприємства організував протиправну схему ухилення від сплати податків. За його вказівкою у 2017 році з розрахункових рахунків ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» незаконно виводилися грошові кошти на інші підприємства холдингу під виглядом безпроцентної позики та фінансової допомоги. У такий спосіб підозрюваний, діючи всупереч чинного законодавства, умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб.

За висновками проведеної судової економічної експертизи, своєчасно до державного бюджету не надійшло понад 20 млн грн податку.

Заходи з викриття та документування злочину проводилися спільно зі співробітниками Головного управління ДФС у Луганській області.

На цей час вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури