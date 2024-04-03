В ухиленні від сплати податків на ₴13 млн. підозрюють колишнього та діючого директорів підприємства

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому директору товариства з обмеженою відповідальністю в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та діючому директору цього ж товариства за фактом умисного ухилення від сплати податків (ст. 212 КК України).

За даними слідства, ексдиректор товариства у 2021-2022 роках безпідставно сформував податковий кредит з податку на додану вартість під час придбання товарів у підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму понад 8 млн грн. Діючий директор товариства за аналогічних обставин у 2022-2023 роках умисно ухилився від сплати податку на суму 5 млн грн.

Встановлено, що фактично відповідні товари не були придбані та в подальшому не використовувались під час виконання монтажно-будівельних робіт на підприємстві вітчизняного паливноенергетичного комплексу. Службові особи підприємств-постачальників будь-яких господарських операцій не проводили.

Завищення податкового кредиту декларації з податку на додану вартість та внесення недостовірних даних в декларації призвело до подальшої несплати підприємством податків до державного бюджету на загальну суму 13 млн грн, що підтверджено відповідним висновком судово-економічної експертизи. Ухилення від сплати податків стало можливим за рахунок штучного ланцюга постачання товару.

Заходи з документування та викриття проводилися прокурорами спільно з детективами Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора