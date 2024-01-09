В Ужгороді затримали раніше судимого зловмисника, який на вокзалі пограбував вінничанку

Сьогодні вранці до поліції зателефонувала вінничанка та повідомила, що декілька хвилин тому на автовокзалі в місті Ужгород її пограбував невідомий чоловік.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Ужгородське районне управління поліції та співробітники Управління патрульної поліції.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та зʼясували обставини інциденту. Встановлено, що близько 6:30 ранку до потерпілої підійшов невідомий чоловік, вихопив від неї рюкзак з особистими речами, технікою, документами та гаманцем, в якому знаходилися 200 євро та 900 гривень.

Співробітники кримінальної поліції провели ряд заходів та встановили, що до скоєння грабежу причетний 28-річний раніше судимий за аналогічні злочини уродженець Одеської області. Зловмисника оперативно розшукали та затримали.

У підозрюваного поліцейські вилучили викрадені у потерпілої речі та повернуть власниці.

Відповідно до статті 208 КПК України грабіжника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. За скоєне затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі. Триває слідство.

Поліція Закарпатської області