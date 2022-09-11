В Ужгороді затримали зловмисників, які пограбували неповнолітнього хлопця

Вчора, 10 вересня, близько 16:10 до поліції надійшло повідомлення про пограбування в обласному центрі перехожого. Подія сталася неподалік одного з торгових центрів: двоє невідомих напали на неповнолітнього потерпілого та відібрали у нього мобільний телефон і банківську картку.

За викликом прибула слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці опитали потерпілого, хлопець розповів, що на пішохідному переході до нього наблизилися двоє невідомих чоловіків, які затягнули його у малолюдне місце та погрожували побиттям. Після цього відібрали у нього мобільний телефон та банківську картку батька, на якій було близько 60 000 гривень.

Співробітники кримінальної поліції одразу розпочали пошуки нападників. За «гарячими слідами» оперативники спільно з бійцями РПОП та патрульними затримали 18-ти та 26-річного раніше судимих місцевих жителів, які підозрюються у вчиненні вказаного злочину. Їх викрили безпосередньо під час того, як вони намагалися зняти кошти в банкоматі з викраденої картки.

Фігурантів затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їхні дії в поліції кваліфікували за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

За пограбування неповнолітнього хлопця їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області