В Запорожской области без вести пропавшего парня нашли убитым

Труп парня спрятали на сеновале

В Бердянском районе почти месяц искали 22-летнего парня. О пропаже сына в полицию заявила его мать. Следователь открыл уголовное дело по факту умышленного убийства с отметкой «пропавший без вести».

На этой неделя парня нашли мертвым. Его тело обнаружили на сеновале в пгт. Андреевка Бердянского района.

Согласно экспертизе, парень умер из-за тяжких телесных повреждений. В связи с этим полиция начала поиски подозреваемого в убийстве.

Спустя некоторое время полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что он вместе с убитым распивали алкоголь. Потом они поссорились из-за ревности. Словесная перепалка быстро переросла в драку, и мужчина несколько раз ударил своего собутыльника по голове. Травмы были настолько сильными, что парень умер. Тогда мужчина спрятал труп на сеновале.

За убийство своего знакомого нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области. // Индустриалка