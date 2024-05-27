ВАКС дозволив зняти електронний браслет з ексголови Верховного суду Князєва

Суд не погодився з доводами прокурорів.

«ВАКС продовжив строки дії обов’язків ексголові Верховного Суду: прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не від’їжджати за межі України, утримуватись від спілкування з свідками, здати паспорти для виїзду за кордон», – зазначили в TI.

Водночас судді ВАКС вирішили не погоджуватися із прокурорами та зняти з Князєва браслет. Своєю чергою прокурор під час засідання стверджував, що Князєв може переховуватись від суду та впливати на свідків. Тому, ексочільнику Верховного Суду слід продовжити процесуальні зобов’язання. Тоді як захист Князєва заявляв, нібито сторона обвинувачення не надала доказів, які б підтверджували перелічені ризики.

«Щодо браслета, Князєв заявив, що в нього за його місцем проживання по 6 годин немає світла та немає зв’язку, тому браслет є неефективним. Також браслет впливає на стан його здоров’я», – підсумували в Transparency International Ukraine.

НАБУ викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Гроші Князєв отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. У цій же справі проходить адвокат-посередник Олег Горецький. Також НАБУ оголосило підозру Жеваго у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду. У березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. // Дзеркало тижня