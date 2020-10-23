ВАКС заявив про тиск на суддів у справі про розкрадання 98 млн грн «Укрзалізниці»

Один з обвинувачених та його адвокати створили штучні підстави для оголошення відводу суддям.

Вищий антикорупційний суд заявив про втручання в роботу своїх суддів у справі про заволодіння понад 98 млн гривен «Укрзалізниці» на закупівлях пального. Обвинуваченими в цьому провадженні є шість осіб.

У пресслужбі ВАКС повідомили, що один з обвинувачених і його адвокати здійснили спробу незаконного впливу на колегію суддів для перешкоджання кримінальному провадженню.

«Зокрема, обвинувачений та його адвокати, ще на стадії судового провадження, тобто до прийняття рішення по суті, подали до Генерального прокурора заяву щодо внесення в ЄРДР відомостей стосовно суддів у зв’язку із начебто постановленням ними завідомо неправосудної ухвали. Поряд із цим, зі створених штучно підстав, вони заявили суддям відвід», — пояснили у ВАКС.

Судді звернулися до Голови Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора із повідомленням про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, з проханням вжити відповідних заходів реагування, передбачених законодавством України.