Вбивство, розбійні напади і крадіжки – в Чернігові засуджено організатора та учасників злочинної групи

За публічного обвинувачення Чернігівської обласної прокуратури вироком суду трьох мешканців Чернігова визнано винними у крадіжках, розбійному нападі та замаху на розбійний напад, бандитизмі, незаконному поводженні з вогнепальною і холодною зброєю та боєприпасами, а також у незаконному заволодінні транспортними засобами (ч. 2 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187, ст. 257, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289 КК України). Окрім того, організатора злочинної групи — банди визнано винним в умисному вбивстві двох осіб (п. 1, 6, 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Організатору банди Деснянським районним судом м. Чернігова призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, а її учасникам – 13 та 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурорами доведено, що у липні 2019 року раніше судимий за вбивство мешканець Чернігова організував злочинну групу — банду. До складу групи він залучив двох свої знайомих, один з яких вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Засуджені викрадали автомобілі чернігівців з автостоянок, крали з них майно громадян. Також вони вчинили розбійний напад на таксиста і заволоділи його транспортним засобом.

Окрім того, у серпні 2019 року організатор, виходячи за межі плану спільних злочинних дій, щоб заволодіти автомобілем, скоїв вбивство сімейної пари, яка відпочивала на березі р. Десна в Чернігові. Авто йому було потрібне для розбійного нападу на домогосподарство в одному з сіл Чернігівського району.

Після затримання в учасників злочинної групи вилучено пістолети, автоматичну зброю, набої та гранати.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури