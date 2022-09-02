Вчиняв домашнє насильство щодо жінки: суд виніс вирок 44-річному чоловіку

За систематичне вчинення домашнього насильства суд призначив порушнику покарання у виді сто дев’яносто годин громадських робіт та проходження програми кривдників терміном два місяці.

До чергової частини Голосіївського управління поліції зателефонувала заявниця і повідомила про те, що чоловік вчиняє щодо неї домашнє насильство. На місце інциденту прибули співробітники сектору протидії домашнього насильства, які щодо місцевого жителя та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Пізніше кривдник повторно вчинив протиправні дії – нецензурно виражався, ображав, принижував жінку. Тож співробітники поліції складали щодо 44–річного киянина протокол та терміновий заборонний припис. Однак кривдник неодноразово їх порушував, а відтак правоохронці відкрили щодо нього кримінальне провадження.

За фактом вчинення домашнього насильства слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство та за процесуального керівництва територіальної окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру. За результатами судово-психіатричної експертизи, через протиправні дії зловмисника внаслідок тривалих конфліктів у постраждалої спостерігалось постійне відчуття тривоги, накопичення негативних переживань, страху за своє життя і здоров’я та життя дитини.

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду. Відповідно до вироку Голосіївського районного суду міста Києва, обвинувачений визнаний винним у вчиненні інкримінованого злочину. Йому призначено покарання у виді сто дев’яносто годин громадських робіт та у подальшому він направлений до територіального центру у справах сім’ї та жінок для проходження програми кривдників на строк два місяці.

Відділ комунікації поліції Києва