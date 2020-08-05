Військовослужбовця з Рівненщини судитимуть за дезертирство та державну зраду

Прокуратурою Рівненської області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Військово-Морських Сил Збройних Сил України за фактом державної зради та дезертирства (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України).

За даними слідства, уродженець міста Рівне проходив військову службу у ВМФ ЗСУ на території Автономної Республіки Крим та у 2014 році під час окупаційних дій Російської Федерації не виконав директиви Міністра оборони України та начальника Генерального штабу-Головнокомандувача ЗСУ, і без поважних причин не прибув до визначених військових частин на материковій Україні.

В подальшому військовослужбовець перейшов на бік окупанта, уклавши контракт на проходження військової служби у військовій частині ЗС РФ з дислокацією в тимчасово окупованому місті Севастопіль АР Крим.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювалися Управлінням СБУ в Рівненській області.

Пресслужба прокуратури Рівненської області